Burger King e Magic: The Gathering lanciano il torneo nazionale “The Great Gathering” e il bundle esclusivo nei ristoranti

(Adnkronos) – Burger King Italia, in collaborazione con Magic: The Gathering, ha lanciato “Burger King Quest: The Great Gathering”. Il progetto nazionale introduce nei punti vendita della catena un’offerta speciale pensata per la community dei collezionisti e degli appassionati di TCG, anticipata nelle scorse settimane da un’attività di anteprima svolta in occasione della fiera Lucca Comics & Games.

Al centro della proposta commerciale figura un bundle dedicato, disponibile in tutti i ristoranti della rete a partire dal mese di novembre al prezzo consigliato di 19,90 euro, che unisce un menu standard composto da panini quali il Double Cheese King, il Chicken Krispper o la versione vegetale a un set di oggettistica ufficiale co-brandizzata, comprendente un contenitore rigido per i mazzi di carte e un set di cento bustine protettive coordinate.

Parallelamente alla distribuzione dei prodotti, la campagna prevede lo svolgimento di una competizione ufficiale articolata in nove tappe di qualificazione ospitate all’interno di ristoranti selezionati sul territorio italiano, da Sanremo a Roma Ponte Milvio, passando per Torino, Pavia, Milano, Monza Brianza, Vicenza, Treviso e Foggia.

I giocatori vincitori delle selezioni locali otterranno l’accesso diretto alla fase conclusiva del torneo, che si terrà dal vivo nel contesto della Milan Games Week & Cartoomics all’interno di un’area appositamente allestita per accogliere il pubblico e gli eventi della community. L’intera operazione promozionale e competitiva è supportata da una strategia di comunicazione digitale multicanale affidata a content creator di riferimento nel settore del gaming e dei giochi di carte, attivi sulle principali piattaforme social per documentare le fasi del torneo e amplificare la partecipazione degli utenti, confermando l’orientamento strategico del marchio verso i territori della cultura pop e dell’intrattenimento giovanile.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026