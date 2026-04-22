Buono (Cassa geometri): “Utile di 153 milioni nel 2025 e aumento assegno pensionistico”

(Adnkronos) – “Questo ottimo risultato di bilancio consuntivo – ha aggiunto Buono – va a rafforzare la sostenibilità nel lungo periodo, dimostrata anche tramite bilancio attuariale. Una sostenibilità dell'ente di 50 anni. Ai 153 milioni di utili vanno poi aggiunti altri 117 milioni che sarebbero stati il risultato di gestione, ma che sono stati accantonati come fondo di svalutazione”.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026