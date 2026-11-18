“Non proponiamo condoni o provvedimenti che possono essere a volte contro l’assetto urbanistico, ma una sburocratizzazione e una risoluzione laddove i titoli edilizi non si trovano presso le amministrazioni comunali. Non si possono bloccare i cittadini nel ristrutturare la propria abitazione, anche da un punto di vista di sicurezza e di salubrità”. Diego Buono, Presidente Cassa Geometri e Fondazione Geometri Italiani, nel corso della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra a Roma, motiva così la proposta legislativa elaborata dal Cngegl, insieme alla Fondazione e alla Cassa.



Pubblicato il 18 Novembre 2026