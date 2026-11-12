Buonfiglio scrive a Roda: “Convocare elezioni Fisi entro 90 giorni”

(Adnkronos) – Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha scritto in data 10 novembre al presidente della Fisi Flavio Roda, a quanto apprende l’Adnkronos, chiedendo di “convocare immediatamente l’Assemblea elettiva e celebrarla entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento” della comunicazione. Nelle elezioni della Fisi del 10 ottobre, infatti, non si è arrivato all’elezione di un nuovo presidente, con Roda che ha ottenuto il 57,88% dei voti, ma essendo candidato per un quarto mandato consecutivo, necessitava della maggioranza qualificata dei due terzi (67%) dei voti alla prima votazione, come previsto dallo statuto e dalle normative vigenti, quorum che non è stato raggiunto. Da qui la richiesta di Buonfiglio di riconvocare le elezioni al più presto visto che “il mandato degli organi direttivi federali è scandito dal quadriennio olimpico e, già ad oggi, il mandato afferente al quadriennio 2026-2030, relativo ai nuovi organi, risulterebbe essere inferiore rispetto al quadriennio previsto. Peraltro, lo svolgimento dell’attività agonistica non pregiudica il regolare svolgimento dell’assemblea elettiva, che, con le attuali disposizioni, può tenersi anche con modalità da remoto, secondo le procedure già stabilite dal Coni”, scrive Buonfiglio. “Resta inteso che, in difetto dell’adempimento dei termini indicati, lo scrivente Comitato Olimpico Nazionale dovrà portare all’attenzione dei competenti organi le iniziative conseguenti”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2026