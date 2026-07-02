Buonfiglio: “Premio Fair Play Menarini segnala una sfida e mostra un sogno”

(Adnkronos) – "Essere al Premio Fair Play Menarini è importantissimo per tanti motivi. Il primo è che l'anno scorso si è svolto il giorno dopo che sono stato eletto. E da allora è stato un anno intenso, molto, molto gratificante. Ho visto i campioni che vengono premiati nell'edizione 2026: sono un esempio meraviglioso. Ancora una volta provo un grande senso di affetto e di gratitudine nel portare avanti questo Premio, il Fair Play che come dissi l'anno scorso, mi auguro che tra 10 anni diventi obsoleto perché tutti si comportano bene. E' un sogno, una sfida, ma siamo contenti di partecipare". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, intervenendo a Firenze agli eventi della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026