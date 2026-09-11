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Buona la prima per Vanoli, la Fiorentina vince 4-2 a Venezia con una tripletta di Mastantuono

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(Adnkronos) – Dopo tre sconfitte di fila nelle prime tre giornate di campionato che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso, la Fiorentina torna alla vittoria imponendosi a Venezia per 4-2 e regalando i tre punti a Paolo Vanoli che comincia nel migliore dei modi l'avventura bis sulla panchina viola. Allo stadio Penzo partono bene i lagunari che si portano in vantaggio al 22' con Akor Adams ma gli ospiti rimontano grazie alla tripletta di Franco Mastantuono a segno al 29', al 30' e all'84' e alla rete di Mateo Pellegrino al 66'. All'86' i padroni di casa vanno in gol con Antoine Hainaut che fissa il punteggio sul 4-2 finale. In classifica i gigliati salgono a quota 3 agganciando al 12° posto Napoli, Lecce e Torino, mentre gli arancioneroverdi restano fermi a quota zero in ultima posizione insieme al Genoa. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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