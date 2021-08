Buona la prima del Foggia zemaniano

Termina 2-0 allo ‘Zaccheria’ la prima gara ufficiale del Foggia targato Zeman. Il Foggia prosegue in Coppa Italia e battono la Paganese con un punteggio che sarebbe potuto essere anche più pesante, grazie alle reti di Merkaj e Merola. Un gol per tempo ed il Foggia di ‘Sdengo’ vola al Secondo Turno di Coppa Italia. Già nelle amichevoli estive si era assistito a velocità negli spazi, attacco forsennato ma questa volta anche la fase difensiva, forse anche grazie all’innesto di Markic, fisicità ed esperienza, i rossoneri sembrano essere avviati ad un campionato che promette faville. Di fronte c’era l’esperto bomber Castaldo, avanti con l’età ma centravanti con gol nelle corde ed è suo anche un palo. Merkaj ha portato in vantaggio i Satanelli ad inizio gara, al quinto minuto di gioco. Il raddoppio è giunto alla mezzora, esattamente al 33’ della ripresa grazie a Merola, che ben servito da Merkaj, migliore in campo, ha appoggiato la palla in rete dopo aver messo a sedere il portiere avversario. Prestazione ottima come già menzionato del centrale difensivo, ex Viterbese, Markic e di Petermann, con quest’ultimo diga della mediana. Buona anche la prova di Gallo ma di tutta l’orchestra di Zeman. Nel Secondo Turno i rossoneri affronteranno l’Acr Messina che a sorpresa ha sconfitto la Juve Stabia e chissà che il Foggia che ha già alzato due Coppe di C, possa sognare anche in questa stagione di arrivare in fondo.

LA VOCE DEL TECNICO–Ai microfoni della società l’allenatore Zeman ha detto la sua: “La prestazione non era male ma dobbiamo fare di più. Ci manca la continuità anche se a tratti facciamo cose belle. Dobbiamo allargarci sui novanta minuti. Mercato? LA squadra va ritoccata con pochi innesti, e stiamo prendendo un terzo portiere. Sono comunque soddisfatto ed abbiamo avuto la possibilità di segnare altre reti ma dobbiamo solo aggiustarci”. Ferrante, Tuzzo e Di Jenno, fuori dall’inizio perché non al massimo ancora della condizione, il tecnico ha poi detto di Curcio, uno che ad inizio calciomercato era stato al centro di voci di mercato: “A Curcio è mancato solo il gol, si è costruito bene comunque qualche occasione. Come posizione dovrebbe partire un po’ più largo in partenza per poi accentrarsi. Curcio ci può dare tanto sul piano del gol e della costruzione”. Infine, da applausi quando il tecnico conclude che si aspetta di più. Zeman, non solo un maestro, ma un uomo vero che nel calcio si contano e conoscono raramente. (Ph. CalcioFoggia1920).

M.I.

