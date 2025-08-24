Attualità

Bundesliga, imbarazzo in tv dopo la partita: i giocatori scambiano maglia, la giornalista li confonde

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Imbarazzante episodio in Germania, dopo la sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, vinta per 4-1 dai padroni di casa. Al termine della partita, tanti giocatori delle due squadre si sono scambiati la maglia. Come accade spesso in campo. Stavolta, il capitano del Werder Marco Friedl ha però indossato quella degli avversari e nella classica intervista post-partita è stato scambiato per un giocatore del Francoforte in diretta nazionale. Cos'è successo? La giornalista ha chiesto a Friedl un commento alla bella vittoria, ma il difensore austriaco, visibilmente a disagio, ha spiegato all'inviata di essersi confusa: "Sono un giocatore del Werder". A quel punto la giornalista ha chiesto scusa, dicendo di aver avuto difficoltà a causa della maglia indossata, e ha dato anche la mano al difensore. Friedl ha accennato un sorriso e l'intervista è ricominciata. Stavolta con la domanda giusta.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Venezuela, Farnesina: “Liberati Amerigo De Grazia e Margarita Assenza, arrestati nel 2024”

1 ora fa

Incendio al Viper Theatre di Firenze: “Tenete le finestre chiuse”

2 ore fa

Venezia, bimbo di un anno cade da quinto piano e urta tettoia a Mestre: è grave

2 ore fa

Alcaraz ‘chiama’ Sinner: “Agli Us Open vorrei Jannik in finale”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio