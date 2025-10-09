Attualità

Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Con il presidente Massaccesi abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa e, oggi, vedere quello che abbiamo fatto è importante. L’osservatorio ha ottenuto tanto e credo che con Unicef possiamo andare molto avanti e fare altre cose. Sono sicuro che anche questi ulteriori passi avanti potranno aiutare tanti ragazzi". Lo dice Michele Grillo, consigliere alla presidenza Consiglio dei ministri e strategist Advisor del presidente Unicef, intervenendo al panel dal titolo "Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile", nel corso degli Stati generali dell'educazione e della prevenzione, presso la sede dell'Adnkronos a Roma. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): “Italia leader, Lombardia eccellenza”

17 minuti fa

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna

28 minuti fa

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante”

30 minuti fa

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio”

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio