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Bullismo, Di Castelvetere (Ami): “Non bastano riforme a costo zero”

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(Adnkronos) – “La legge sul cyber bullismo ha un obiettivo educativo bellissimo, ma dobbiamo capire anche chi subisce un danno e finché si fanno riforme a costo zero non si vedranno mai risultati”. Lo ha detto Cristiana Arditi di Castelvetere, responsabile formazione Ami, associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. La responsabile Ami ha definito il bullismo come “un circolo vizioso dove la vittima può diventare a sua volta colpevole. Su questo devono intervenire le istituzioni non teoricamente, ma anche nel pratico”. Per affrontare il problema si deve quindi “intervenire con fondi alle strutture e alle figure che agiscono in questi fenomeni”, ha concluso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Maggio 2026

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