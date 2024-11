Bullismo, Corsi: “Non fatevi mai influenzare dagli Influencers ma date voi l’esempio”

(Adnkronos) – "Il rispetto e l'esempio sono fondamentali. Non possiamo dire ai ragazzi di lasciare il cellulare, dobbiamo dare noi il buon esempio, non siete mai soli. In Italia ci sono centinaia di associazioni no-profit dove potete donare il vostro tempo. Chiudo citando le toccanti parole di Papa Francesco: L'unico momento in cui un uomo può guardare un altro uomo dall'alto verso il basso è solo quando lo aiuta a rialzarsi". Queste le parole di Gabriele Corsi, showman e conduttore televisivo intervenuto alla presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d'Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2024