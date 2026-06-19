Bull-Foxconn, la produzione di Nvidia Vera Rubin nel cuore dell’Europa

(Adnkronos) – Bull e Foxconn, nella cronice del salone parigino VivaTech, hanno annunciato una partnership chiave per lo sviluppo tecnologico europeo. Insieme, le due aziende intendono lanciare la produzione in Europa di componenti chiave della piattaforma Nvidia Vera Rubin NVL72, che sarà commercializzata sotto il marchio Bull. L'iniziativa intende concretizzare una svolta importante nella costruzione di una filiera sovrana europea per le infrastrutture di intelligenza artificiale. Il tutto in un contesto di crescenti tensioni sulla scena internazionale e mentre la domanda di componenti chiave continua a salire. La presenza di Foxconn a VivaTech 2026 segna il suo ingresso simbolico sul suolo europeo, illustrato da una dimostrazione concreta della sua maestria industriale. Foxconn non si posiziona più semplicemente come un assemblatore asiatico: con il suo modello Build-Operate-Localize (BOL), vuole diventare un attore integrato in Europa, facendo leva su un'offerta completa che va dalla produzione di server AI ad alta densità fino alla progettazione di veicoli elettrici e alla robotica umanoide. Nel caso specifico, il gruppo intende lavorare sulla piattaforma Vera Rubin NVL72 di Nvidia e mette in avanti le proprie capacità nei sistemi di raffreddamento a liquido, nella distribuzione dell'energia e nell'integrazione di sistema a livello di rack, tutti punti tecnici chiave per le esigenze massicce e stringenti dei futuri data center IA. Più precisamente, attraverso la sua controllata Visionbay.ai, leader nel cloud IA e partner officiel di Nvidia, Foxconn vuole proporre un'offerta completa che va dall'hardware ai servizi cloud, coprendo l'intero stack necessario a una moderna fabbrica dell'IA. Questa dimensione spinge Foxconn oltre il semplice ruolo industriale, verso una posizione integrata nella catena del valore dell'IA. Ciò le consente di rafforzare la sua presenza locale, appoggiandosi ai suoi siti di Pardubice, nella Repubblica Ceca, e di rispondere perfettamente alle esigenze europee di sovranità digitale. In questo progetto, Bull apporta il proprio know-how nella progettazione, nell'integrazione e soprattutto nell'industrializzazione locale della piattaforma Vera Rubin NVL72. Assicurando l'assemblaggio finale e la validazione dei sistemi nel suo stabilimento di Angers, Bull garantisce un controllo qualità europeo e una gestione completa delle infrastrutture. La forza di Bull risiede anche nel livello software che accompagna questo hardware, integrando funzioni avanzate per la gestione, la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture IA. Questo approccio end-to-end è fondamentale per consentire ai clienti europei, che si tratti di AI factories, fornitori di cloud o startup, di implementare soluzioni di IA con volumi di calcolo significativi, rispettando al contempo i vincoli locali di sovranità, protezione dei dati e riduzione delle dipendenze tecnologiche. Ancora una volta, Nvidia rimane l'elemento centrale di questa iniziativa. La multinazionale apporta la sua piattaforma tecnologica, ma anche le architetture HGX e MGX che costituiscono la base delle infrastrutture di nuova generazione ad alte prestazioni. Questo stack hardware e software accelerato è ormai diventato indispensabile per i carichi di lavoro IA estremamente complessi, in particolare per l'IA agentica. Sostenere questa alleanza industriale con Bull e Foxconn permette alla società di Jensen Huang di rafforzare la propria posizione in Europa, rispondendo al contempo a una crescente domanda di infrastrutture sovrane, una forte preoccupazione per le aziende e i governi europei. Per Foxconn, è la concretizzazione della sua ambizione di investire a lungo termine in Europa con un'offerta completa che unisce produzione avanzata, implementazione locale e servizi cloud, riducendo la dipendenza storica dalle catene logistiche in Asia. Per Bull, è l'opportunità di consolidare la sua posizione di leader europeo delle infrastrutture IA, controllando l'intera filiera, dall'hardware al software, e accelerando la disponibilità di piattaforme performanti e sicure.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026