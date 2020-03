Bukowski Music Contest: il Festival della Musica Emergente

Il Circolo culturale Bukowski di San Severo lancia il suo primo Music Contest dedicato a band, musicisti e solisti della provincia di Foggia. Possono partecipare al Bukowski Music Contest – Festival della Musica Emergente artisti, cantautori e gruppi senza limiti di età, che abbiano composto almeno un brano originale (non cover) edito o inedito. Non ci sono limitazioni relative ai generi musicali e alla lingua, salvo un requisito: i testi non devono contenere parole offensive. Per partecipare alle selezioni basta inviare video e bio tramite messaggio privato alla pagina Facebook Bukowski San Severo. In palio c’è un impianto Ant B-Twig 8, sistema audio professionale amplificato a colonna, e una diretta su Radio Gargano Fm. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di oggi 3 marzo. La direzione artistica selezionerà i partecipanti e la giuria del concorso. Il Festival è organizzato in collaborazione con Studio54 di San Severo (negozio specializzato nella vendita di strumenti musicali) e Radio Gargano FM. Sponsor ufficiale: Birra Peroni. La partecipazione è gratuita. Il Festival s’inserisce nell’ambito delle iniziative del circolo privato di via Roma 111 finalizzate alla promozione dei talenti del territorio. È ancora in corso la rassegna “Born in San Severo” che trasforma il Bukowski in una piccola galleria d’arte fino a maggio: ogni due settimane ospita una nuova mostra e un concerto abbinato all’inaugurazione. Fino al 12 marzo saranno esposte le opere del fumettista Domenico Miglio.

Condividi sui Social!