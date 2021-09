Bugo in concerto per i percorsi settembrini

Sarà Bugo il primo protagonista di Percorsi Settembrini, il progetto a cura di Mo’l’estate Spirit Festival e Provo Cult, con il sostegno della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro – Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021.Con il contributo del Comune di San Giovanni Rotondo, sabato 11 settembre, dalle ore 21, presso il Parco del Papa sarà in concerto Cristian Bugatti, in arte Bugo, accompagnato dalla sua band: Simone Bertolotti alle tastiere, Donald Renda alla batteria, Max Gelsi al basso e Marco Montanari alle chitarre. Ad aprire l’evento la band Il Cremlino.I live di Bugo sono formidabili, il suo repertorio è esclusivamente originale. Intelligente, determinato, imprevedibile: Bugo è da sempre un pioniere della musica italiana. Non solo cantautore, Bugo tra il 2009 e il 2014 si dedica alle arti visive, realizzando varie mostre per diverse istituzioni italiane e internazionali. Nel 2011 inoltre è attore e autore della colonna sonora del film “Missione di pace”, applauditissimo al Festival del Cinema di Venezia.Notissima la sua partecipazione col brano “Sincero” al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Morgan. A febbraio 2020 pubblica il nuovo album dal titolo “Cristian Bugatti” (Mescal/Sony), a vent’anni dal suo primo album, passando dal circuito indipendente fino alle più importanti major. Partecipa al concerto del Primo Maggio a Roma presentando il secondo singolo “Mi manca”, in duetto con Ermal Meta.Nel 2002 fu eletto Artista dell’anno al MEI di Faenza, nel 2012 il The Guardian lo inserisce tra i più grandi artisti in Italia e nel 2015 Rolling Stone tra le 100 facce della musica definendolo “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”.L’estate settembrina di Mo’l’estate Spirit Festival e Provo Cult dura circa una settimana: prossimi appuntamenti mercoledì 15 settembre con una tavola rotonda dal titolo “Gargano Turismo: Sacro e Natura” presso il Parco dei Dinosauri di Borgo Celano e gran finale domenica 19 settembre a San Marco in Lamis con Al Jazzeera feat. Frankie Hi Nrg. Ingresso libero, con Green Pass.

