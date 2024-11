Buffon e il gol di Muntari: “Ora ci possiamo ridere sopra” – Video

(Adnkronos) – Gigi Buffon, ospite con Ilaria D'Amico a Che tempo che fa, a Fabio Fazio risponde sul celeberrimo 'gol di Muntari': il 25 febbraio 2012 il match Milan-Juventus finisce 1-1, la gara è caratterizzata dal gol segnato dal rossonero Muntari ma non concesso dall'arbitro. "Ogni tanto Galliani mi fa la domanda: ‘Era gol o non gol?’ e la mia risposta è sempre: 'Ci assomigliava molto, ma alla fine non lo era'. Lui così ride come un matto perché dopo tanti anni ci si può ridere sopra", ricorda Buffon, che proprio dopo quella partita fu intervistato dalla sua attuale moglie. "Ilaria mi intervista e mi chiede: 'Buffon, ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?' 'Assolutamente no'. Non me ne sono accorto ed è la veirtà, perché sfido chiunque a capire nel giro di mezzo secondo se la palla entra o no. Non me ne sono accorto, ma se me ne fossi accorto in quel momento non l’avrei detto. Apriti cielo, non l'avessi mai fatto…". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2024