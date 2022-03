Buco da 500 milioni nei bilanci delle Asl, ma già si guarda al PNRR

C’è poco da scherzare con cuciture e rattoppi che bisognerà fare – …e senza perdere troppo tempo – per non affondare definitivamente la grande rete della sanità pubblica, in Puglia. “Cinquecento milioni di euro. A tanto ammonta il buco nei bilanci delle Aziende sanitarie pugliesi”, fa sapere senza tanti giri di parole Davide Bellomo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Una cifra spropositata, anche tenuto conto degli effetti legati alla pandemia e al taglio di 110 milioni dovuto al minor numero di residenti. Una situazione ampiamente preventivata dallo stesso Bellomo in sede di bilancio previsionale. “Purtroppo, la mia mozione d’ordine, che prevedeva di attendere prima i bilanci delle Asl e di allinearli poi alle previsioni di spesa, non venne accolta. E analoga sorte trovò -continua il consigliere leghista – un mio progetto di legge che aveva lo stesso obiettivo. Sono stato un facile profeta, ma avrei preferito non esserlo. E mi stupisco che chi queste cose le dovrebbe programmare, si svegli soltanto ora”. E adesso? Il rischio concreto di nuove tasse per i cittadini pugliesi ora si profila minaccioso all’orizzonte, mentre l’assessore alla Sanità Palese continua nella politica del “faremo e del daremo”. Invece bisognerebbe trovare il tempo di dire con chiarezza che le colpe di quel “rosso opaco” nei conti della sanità pugliese ricadranano sulle tasche di tutti, ma non dei contribuenti. E adesso più che mai, aspettando un provvedimento del governo – che potrebbe anche non arrivare – nelle stanze dei bottonni bisogna lavorare per capire quali sono le inefficienze, la mancanza di organizzazione e di programmazione, ma anche sprechi e cattiva gestione che hanno generato questo evidente fallimento. Eppoi esistono responsabilità che vanno individuate e valutate in prospettiva, altrimenti, si potranno investire anche miliardi senza che le cose cambino. Insomma, i cittadini hanno diritto di sapere la verità sul buco di bilancio della Sanità da 500 milioni che in molti apprenderanno solo e soltanto dalle pagine dei giornali”. Al contrario i cittadini/contribuenti pugliesi hanno diritto a essere edotti e illuminati circa le ragioni dell’ammanco di bilancio, di come si intenda ripianarlo e, soprattutto, se abbia prodotto ripercurssioni sui servizi sanitari erogati a quegli stessi cittadini. Ora non serve certamente che l’assessore di fiducia di Michele Emiliano cerchi di confondere le acque putride e acquitrinose in cui è sfociata la marea di debiti con fumosi discorsi sui massimi sistemi. Ormai è assodato che fra quel che viene promesso (sanità più territoriale, riapertura dei punti nascita) e quel che viene fatto esiste un fosso profondissimo e, a questo punto incolmabile. All’orizzonte molto lavoro da svolgere, però, pronti a dare concreta attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte salute, una opportunità unica di crescita e rafforzamento del servizio sanitario regionale. Si tratta di non perdere opportunità uniche per la comunità pugliese, dal potenziamento dei servizi territoriali, al rafforzamento dell’assistenza domiciliare, passando per lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. L’obiettivo è chiaro: rendere la sanità più vicina ai cittadini e portarla nelle comunità locali, per intercettare da subito nuove fragilità e bisogni, senza lasciare indietro nessuno, nella nostra regione. In trincea, dunque, si preparano a non perdere fondi e finanziamenti mirati le realtà territoriali sociosanitarie e le Aziende sanitarie e ospedaliere, dagli Irccs ai servizi della Regione, si spera già pronte a lavorare presto e bene per definire un programma di interventi senza precedenti: la Puglia per un nuovo passo avanti, senza gare truccate e ospedali d’emergenza prive di medici e attrezzature…

Antonio De Luigi

Condividi sui Social!