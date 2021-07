Buco da 200 milioni di euro nelle casse della Regione per il Covid

Un “buco” da duecento milioni di Euro nei conti della Regione Puglia, a causa delle spese straordinarie effettuate dalla Protezione civile regionale per il Covid e che il presidente Michele Emiliano vuole coprire chiedendoli allo Stato. A darne notizia è il consigliere regionale Fabiano Amati del Pd, nonché presidente della I Commissione consiliare permanente, ossia quella al Bilancio e Finanze, che ha anche annunciato: “Si svolgerà il prossimo lunedì 19 luglio l’audizione in Commissione del presidente Michele Emiliano, per comprendere il dettaglio dei 200 milioni di euro spesi dalla Regione per le attività Covid, oggetto di domanda di rimborso al Governo nazionale”.La richiesta di audizione – ha precisato Amati – è stata avanzata dal Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, sottolineando inoltre che “a onor del vero, nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente Emiliano a richiedere l’impegno della I Commissione nel sostenere le ragioni della Puglia nei confronti del Governo nazionale, affinché si possa ottenere il rimborso”. “Un impegno, questo, – ha concluso il presidente della commissione Bilancio – che sono lieto di assumere interpretando la volontà di tutti i colleghi”. Invece il Capogruppo del partito di Giorgia Meleoni alla Regione Puglia, con una nota, ha dichiarato: ““La Protezione Civile della Puglia è stata la vera protagonista – sul piano istituzionale – della pandemia. Per intenderci era questa a tenere nelle mani la ‘borsa’ dei milioni che sono stati spesi per tutto quello che ha ruotato intorno alla gestione del Covid. Chiaramente molti dei milioni che ha speso sono stati ripianati dalla Protezione civile nazionale, ma pare che 200 milioni di euro, invece, sono a totale carico delle casse regionali”. In tal caso, come detto innanzi, si tratterebbe di un vero e proprio “buco” nella cassa regionali che dovrebbe essere coperto dai fondi del Bilancio autonomo della Regione. “Un danno per la collettività pugliese enorme” – ha esclamato Zullo. Però, “tutto questo – secondo lo stesso Zullo – non può passare come un mero fatto contabile, recuperando i 200 milioni da qualche capitolo e quindi privando altri settori da finanziamenti”, ma ci sarebbe “da capire perché la Protezione civile nazionale non riconosce le spese relative ai 200 milioni”, oltre che se queste spese extra “erano state autorizzate o quanto meno concordate con Roma”. Il presidente del Gruppo dei “meloniani” alla Regione ha detto anche che “più volte Fratelli d’Italia aveva puntato il dito, presentato interrogazioni, fatto sopralluoghi e ispezioni lì dove venivano spesi milioni e milioni – dalla fabbrica delle mascherine ai cargo provenienti dalla Cina fino all’ospedale in Fiera”, chiedendo ogni volta conto di come venivano spesi i soldi, perché la pandemia, per Zullo, “non doveva necessariamente giustificare anche un solo euro sprecato”. Invece, ha esclamato l’esponente di Fdi, “non abbiamo mai avuto risposte, anzi ne abbiamo avute di ridicole!”. Ed ora che in ballo ci sono 200 milioni che le casse regionali dovranno comunque reperire nelle pieghe del Bilancio regionale, Zullo ha chiesto a nome del suo Gruppo politico al presidente della commissione Bilancio, Amati, di convocare in audizione il presidente Emiliano e il direttore della Protezione civile regionale, Lerario, sperando che almeno questa volta entrambi “diano delle risposte serie” ai chiarimenti che verranno richiesti in commissione Bilancio. “Nel frattempo – ha precisato Zullo – abbiamo anche chiesto il resoconto analitico della spesa sostenuta, la documentazione che attesti l’interlocuzione fra la Protezione civile pugliese e quella nazionale sulle spese che venivano autorizzate e quelle che, invece, non venivano autorizzate”. Perché – ha concluso il Capogruppo di Fdi alla Regione Puglia – “il Covid non può essere stato un’occasione per spendere milioni con leggerezza” perché, se così fosse stato realmente, “non sarebbe solo un danno per la Puglia”, ma “sarebbe vergognoso e illegale”. Però, come è noto, in politica spesso la vergogna non fa testo ed illegalità e danni nell’Ordinamento vanno accertati. Difatti, a giudicare su presunti sperperi legali e ipotetiche vergogne nella gestione politica del potere sono sempre e solo gli elettori, con il proprio voto ed a tempo debito. E tutto il resto è – come è anche noto – soltanto un “pour parler” di circostanza!

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!