Buck 2026, Foggia apre la settimana dei libri con Pinocchio e i burattoni

Sedici anni di storie, incontri e scoperte. Un nuovo viaggio da cominciare, questa volta attraverso le parole, le lingue e le culture del mondo. Domenica 18 ottobre prende il via la XVI edizione di Buck, il Festival della Letteratura per ragazzi, che fino al 25 ottobre trasformerà Foggia in una grande comunità della lettura, con 203 appuntamenti distribuiti in 18 luoghi della città e un programma rivolto a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e adulti.Il tema scelto per l’edizione 2026 è “In altre parole”, un invito a esplorare la traduzione nella letteratura per ragazzi, non soltanto come passaggio da una lingua all’altra ma come occasione di incontro, conoscenza e comprensione dell’altro. Un percorso che, attraverso libri, illustrazioni, laboratori, spettacoli e incontri con autori, porterà a Foggia voci e sguardi provenienti da diversi Paesi, nel segno di una letteratura capace di superare confini geografici e culturali.Il primo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, alle ore 10.30, alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152, dove si aprirà ufficialmente la settimana del Festival. A fare da padrino alla XVI edizione sarà Sergio Olivotti, autore e illustratore vincitore del Premio e Superpremio Andersen 2025, la cui ricerca artistica, tra fantastico, assurdo e non sense, invita a osservare la realtà da prospettive inattese e a mettere in discussione gli schemi consueti.La mattinata inaugurale sarà un intreccio di linguaggi, immagini e narrazioni. In programma la sfilata dei burattoni del Teatro del Pollaio, “Di Pinocchio ce n’è uno… e tutto il mondo fa…?”, un omaggio al celebre personaggio di Carlo Collodi e alla sua straordinaria capacità di attraversare lingue e culture; la performance dal vivo “Ma che storia” e l’inaugurazione della mostra “Purtroppamente”, dedicate al mondo creativo di Sergio Olivotti; e l’apertura della Fiera dell’Editoria del Buck Festival, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di libri e proposte editoriali per tutta la durata della manifestazione.La mostra “Purtroppamente” attraversa la produzione di Olivotti tra progetti editoriali, illustrazioni e altre opere, seguendo il filo dell’assurdo e del non sense come strumenti per guardare la realtà da un punto di vista diverso. La Fiera dell’Editoria, affidata anche quest’anno alle librerie indipendenti del territorio, sarà curata dalla libreria La Borsa di Tappeto, con il coinvolgimento de Il Sasso nello Stagno di Lucera e Libreribrà di San Giovanni Rotondo per la vendita dei libri nelle sedi del Festival.La dimensione internazionale sarà uno dei tratti distintivi di questa edizione. Tra gli ospiti attesi figurano il canadese Sydney Smith, vincitore dell’Hans Christian Andersen Award per l’illustrazione, l’inglese Neil Packer, lo scrittore irlandese David Duff, l’autore e illustratore Gusti, nato a Buenos Aires e residente a Barcellona, e l’autrice greca Angeliki Darlasi. Accanto a loro, alcuni tra i più apprezzati protagonisti italiani della letteratura per l’infanzia e per ragazzi: Chiara Carminati, Eva Montanari, Fabrizio Silei, Arianna Papini e Luigi Dal Cin.Il programma si svilupperà attraverso incontri, laboratori, spettacoli e attività che coinvolgeranno 18 luoghi della città, grazie a una rete di istituzioni culturali, biblioteche, teatri, librerie e associazioni. Un progetto che mette in relazione l’apertura internazionale con il radicamento territoriale e che trova nella collaborazione tra realtà culturali e nella partecipazione dei quasi 100 volontari una delle sue risorse più preziose.



Pubblicato il 17 Ottobre 2026