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Brunori (Enea): “Con Hub tecnologico delle materie prime critiche riciclo e innovazione”

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“L’Hub tecnologico delle materie prime critiche mette a sistema sei laboratori realizzati grazie al finanziamento del programma Repower Eu su commissione del ministero dell’Ambiente per promuovere tecnologie di riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita con un occhio all’innovazione”. Così Claudia Brunori, direttrice dipartimento sostenibilità di Enea, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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