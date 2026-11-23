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Bruno Vespa ‘bacchetta’ il nuovo Report. La trasmissione di Raitre è ripartita dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione. “Ho visto Report. Devo dire che hanno fatto quello che nemmeno Ranucci avrebbe fatto”, ha detto a Un giorno da pecora, su Radiouno. Cosa ha visto? “Due ore tirate contro Fratelli d’Italia ed il centrodestra”. Dunque, per certi versi, pensa fosse meglio Ranucci? “Rispetto a ieri sera, sì”. E come valuta gli ascolti più bassi del programma? “Andiamo a guardare da dove si comincia, anche Ranucci aveva iniziato con ascolti bassi. Poi negli anni si cresce. E anche i conduttori attuali probabilmente cresceranno. Dal punto di vista politico però – ha detto a Un Giorno da Pecora Vespa -, per non farsi dire nulla, vanno oltre, diciamo così”.

Vespa ha risposto poi alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli in merito alle prossime scelte dell’attuale direttore del TgLa7. Le piacerebbe se Enrico Mentana venisse in Rai? “Certo”. Cosa potrebbe fare? “Su questo non ne ho idea”. E invece alla guida del TgLa7 chi vedrebbe meglio tra Floris e Damilano? “Entrambi hanno la struttura per farlo”. E ancora: che giudizio di Urbano Cairo, che di La7 è l’editore? “Io gli dico sempre una cosa: ‘Tu sei il più bravo di tutti in assoluto, perché riesci a fare un grande giornale di sistema come il Corriere della Sera e fai, invece, una televisione rispetto alla quale la mia amata Telekabul era uno zuccherino’. Lui guarda al mercato, al business, del resto non gliene frega nulla”. Non ha mai provato a portarla a La7? “Ci fu un momento, non ricordo quando, in cui Salerno fece un avances che durò un nanosecondo”. Lei ci pensò, anche solo per un istante? “No, non ci sarei mai andato”. Rispondendo ad una domanda arrivata da un radioascoltatore del programma, che gli chiedeva se riuscisse ad immaginare un Porta a Porta condotto da Enrico Mentana, Vespa ha risposto: “Credo che lo farebbe benissimo, non credo però che lo farebbe”.

Il giornalista si è anche soffermato sul suo passato e sulla possibilità, arrivata anni fa, di trasferirsi a Cologno Monzese. “Se è vero che Berlusconi aveva provato a portarmi a Mediaset? Prima lui e poi Piersilvio, con un’offerta molto generosa. Non siamo però mai entrati in dettagli però, per un semplice motivo: io ho deciso di morire dove sono nato, in Rai”. Da quanti anni lavora in Rai? “Ho preso per la prima volta il microfono in mano a 18 anni, ora ne ho 82. E finché il Padre Eterno, e la Rai, me lo consentiranno…”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026