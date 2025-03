Bruno Pizzul, il ricordo di Simona Ventura: “Con te il calcio più bello ed emozionante”

(Adnkronos) – Il mondo dello calcio e del giornalismo piange oggi la morte di Bruno Pizzul, storica voce dello sport italiano, deceduto all’ospedale di Gorizia. Il giornalista aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. La notizia della sua morte ha suscitato immediato cordoglio tra colleghi, tifosi e appassionati. Tra i primi ha ricordare Pizzul c'è Simona Ventura che in un post su Instagram scrive: "Tra le persone che ho incontrato e che mi hanno aiutato in questo mestiere ci sei sicuramente tu caro Bruno! La voce delle nostre partite! Con te il calcio è stato ancora più bello ed emozionante. Abbraccio forte la tua famiglia e grazie per tutto quello che mi hai insegnato" —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025