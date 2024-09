Bruno (illy): “In Monte Napoleone per sottolineare posizionamento di fascia alta”

(Adnkronos) – "Questo luogo rappresenta la sintesi perfetta del posizionamento di brand della nostra strategia retail. Illy è senza alcun dubbio uno dei pochissimi brand caffè luxury al mondo e ha scelto come casa propria Monte Napoleone, che rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo, la sintesi del lusso e del posizionamento di fascia alta". Così Taddeo Bruno, International markets & retail director illycaffè, intervenendo all’esclusivo evento organizzato ieri sera per celebrare il secondo anniversario della riapertura del flagship store illy Monte Napoleone che porta la firma del prestigioso studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Al civico 19 di via Monte Napoleone, sede dello store, gli ospiti hanno potuto apprezzare l’universo illy attraverso un percorso immersivo ricco di curatissimi dettagli: attraversato lo spettacolare ingresso elegantemente adornato da una composizione di fiori bianchi, si sono ritrovati sul red carpet che li ha introdotti al dehor interno. Tasting, scenografie floreali, dj set e uno spazio dedicato all’astrologia hanno piacevolmente intrattenuto i presenti durante la serata. La protagonista dell’evento è stata Illetta, la nuova macchina da caffè lanciata a gennaio: "Illetta rappresenta la nostra idea di qualità, sostenibilità e innovazione – illustra Bruno -. Una macchina assolutamente innovativa che fa della qualità in tazza, unita alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, la sintesi perfetta che si avvicina a quelli che sono i valori della marca: qualità, sostenibilità e innovazione", conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Settembre 2024