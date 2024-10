Brunetta: “Venezia polo di riflessione strategica sull’idrogeno”

(Adnkronos) – “Venezia è uno dei luoghi, dei poli, sede della riflessione strategica sull'idrogeno per quanto riguarda il Veneto, l'Italia e quindi anche la progettualità mondiale”. Sono le parole di Renato Brunetta, presidente di Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/ Venice Sustainability Foundation (Vsn), intervenuto oggi al Venice Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen, il convegno internazionale organizzato a Venezia dal Green Hydrogen Organisation in collaborazione con la Fondazione Venezia Sostenibile. “In particolare quello che abbiamo trattato è il Mediterraneo con una strategia innovativa di coesione; intanto tra le due sponde, la sponda nord che consuma e la sponda sud che produce, in una maniera efficiente green, sostenibile e questo è anche un elemento di coesione geostrategica, che unisce le due sponde in una forma non leonina ma in una partnership paritaria”, ha concluso. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2024