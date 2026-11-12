Brunelleschi, in mostra a Firenze il ritratto ritrovato dopo quasi 600 anni

(Adnkronos) – Restituire il volto di Filippo Brunelleschi, il genio del Rinascimento che con la realizzazione della Cupola di Santa Maria del Fiore ha segnato la storia dell’architettura, attraverso una scultura rimasta nascosta per quasi sei secoli. È l’obiettivo della mostra “Volti e figure. Brunelleschi dal suo riscoperto ritratto del Buggiano”, presentata dalla Regione Toscana e dall’Opera di Santa Maria del Fiore e aperta al pubblico da oggi, 12 novembre, al 14 febbraio 2027, negli spazi di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, a Firenze.

Cuore dell’esposizione è una testa in terracotta del Quattrocento che raffigura Brunelleschi, rinvenuta nel 2022 tra gli arredi di una dimora storica nell’area fiorentina. L’opera, di dimensioni contenute – 25,6 centimetri di altezza, 22,1 di larghezza e 20,2 di profondità – è stata identificata nel 2023 dagli storici dell’arte Alfredo Bellandi e Giancarlo Gentilini come il modello del busto-ritratto realizzato da Andrea di Lazzaro Cavalcanti, detto il Buggiano (1412-1462), per il monumento commemorativo dell’architetto conservato nel Duomo di Firenze.

Figlio adottivo ed erede di Brunelleschi, il Buggiano avrebbe realizzato il busto intorno al 1447, poco dopo la morte del maestro, avvenuta nel 1446. La scultura in terracotta, acquistata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2024 e successivamente restaurata, viene presentata per la prima volta al pubblico. Una testimonianza di particolare valore storico e artistico, anche per la rarità dei ritratti del grande architetto realizzati durante la sua vita o immediatamente dopo la sua scomparsa.

Il percorso espositivo, curato da Alfredo Bellandi, Giancarlo Gentilini e Antonio Natali, si sviluppa in più sale e ricostruisce il contesto culturale e artistico nel quale maturò la figura di Brunelleschi, mettendo in relazione la sua vicenda con quella di altri protagonisti del Rinascimento fiorentino, da Ghiberti a Donatello.

La prima sala è dedicata alla fortuna dell’immagine di Brunelleschi e alla celebrazione degli uomini illustri del passato, particolarmente diffusa nell’Ottocento. Tra le opere esposte spicca Brunelleschi fa la prova dell’uovo (1845) di Giuseppe Fattori, proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, che raffigura il celebre episodio della sfida lanciata dall’architetto agli altri progettisti impegnati nella costruzione della cupola del Duomo. Accanto al dipinto di Fattori, per la prima volta esposta in Italia, figura La morte di Brunelleschi (1852) di Frederic Leighton, concessa in prestito dal Leighton House Museum di Londra. L’opera restituisce lo sguardo ottocentesco sul grande architetto e sul fascino esercitato dalla Firenze rinascimentale.

Nella seconda sala il protagonista torna a essere il volto di Filippo. La testa in terracotta è esposta accanto alla maschera funebre del 1446, anch’essa realizzata dal Buggiano. Il confronto tra le due opere consente di illustrare il procedimento seguito nelle botteghe fiorentine: dalla maschera funeraria venivano ricavati i tratti fisionomici del defunto, successivamente trasferiti nei modelli in terracotta e nelle sculture definitive. La terza sala approfondisce proprio il ruolo dei modelli in terracotta nella pratica scultorea del Quattrocento. Tra le opere presenti figura il San Gerolamo di Andrea del Verrocchio, una terracotta dipinta a imitazione del bronzo, databile intorno al 1470 e proveniente dalla Collezione Chigi Saracini di Siena. I modelli preparatori rappresentavano una fase fondamentale del lavoro artistico, perché permettevano di verificare volumi, proporzioni e giochi di luce e ombra prima della realizzazione dell’opera definitiva. La mostra si conclude con un omaggio al Buggiano e alla sua produzione. Accanto ai riferimenti ai due lavabi marmorei realizzati per la Sagrestia delle Messe e la Sagrestia dei Canonici del Duomo, saranno esposte tre sue Madonne col Bambino. Le sculture saranno messe a confronto con opere di soggetto analogo realizzate da Michelozzo, Luca della Robbia e Andrea Guardi, offrendo una panoramica sulle diverse interpretazioni artistiche sviluppate nella Firenze del Quattrocento.

«È una scoperta straordinaria che ci restituisce il volto di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento e ci permette di guardare con occhi nuovi a Filippo Brunelleschi», ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sottolineando il valore dell’iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale. «A quasi seicento anni dalla sua realizzazione, questo ritratto torna a raccontarci una pagina preziosa della nostra storia». Per il presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli, il ritrovamento e l’acquisizione della scultura rappresentano «molto più dell’arricchimento di una collezione»: si tratta del recupero di una testimonianza direttamente legata alla storia della Cattedrale e al suo architetto più illustre. Un’operazione che, ha osservato, unisce ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione, restituendo alla comunità un frammento della propria memoria.

L’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti ha evidenziato il valore divulgativo dell’esposizione, che consente di avvicinarsi non soltanto all’artista, ma anche all’uomo Brunelleschi, attraverso un percorso dedicato alle relazioni tra gli artisti, alle tecniche e alla creatività delle botteghe fiorentine. Una particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: l’ingresso alla mostra sarà infatti gratuito. Il curatore Antonio Natali ha spiegato che l’intenzione non è quella di presentare il ritratto come un’opera isolata, ma di inserirlo nel contesto storico e culturale che lo ha prodotto. L’obiettivo, ha sottolineato, è superare l’immagine del Brunelleschi celebrato esclusivamente come genio, per approfondire anche aspetti meno conosciuti della sua personalità e del suo percorso creativo. Bellandi e Gentilini hanno definito la riscoperta della testa in terracotta un evento eccezionale per gli studi sulla scultura fiorentina del primo Quattrocento. La scultura, modellata dal Buggiano all’indomani della morte del padre adottivo, costituisce secondo i due studiosi una testimonianza di straordinario valore storico e identitario, capace di tramandare le vere fattezze di uno dei protagonisti della stagione rinascimentale.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026