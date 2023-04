Brugnaro: “Venezia con Mose può essere la carta d’identità dell’Italia che ce la fa”‘

(Adnkronos) – “La città di Venezia può rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un modello di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi obiettivi perché la città affronta oggi problemi e difficoltà molte altre realtà del mondo fronteggeranno nel prossimo futuro”. Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, durante il convegno “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del MO.S.E.”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. "Quando per la prima volta abbiamo sollevato le barriere del MO.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). nell’ottobre 2020 – ha raccontato Brugnaro – abbiamo trovato il coraggio di coronare il lavoro di scienziati e ricercatori. Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte che operano nel territorio della laguna di Venezia. Nei prossimi step sarà fondamentale continuare a mantenere le promesse istituzionali”. “Il MO.S.E. dovrà essere manutenuto – ha concluso il sindaco – ma allo stesso tempo sarà fondamentale investire per la salvaguardia della città, delle rive e delle coste. Come realtà lagunare siamo in grado di proporre fatti concreti, possiamo essere un esempio di collaborazione sostenibile davvero unico e rivoluzionario. All’estero le potenzialità del sistema MO.S.E. sono ben note, speriamo che nel prossimo futuro saranno palesi anche alla nostra nazione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2023