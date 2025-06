Bruganelli, il figlio Davide Bonolis compie 21 anni: “Auguri amore mio”

(Adnkronos) – "Auguri amore mio, ti amo", con queste parole Sonia Bruganelli ha celebrato sui social il compleanno del figlio Davide Bonolis che oggi, sabato 7 giugno, compie 21 anni. Per l'occasione l'imprenditrice ha pubblicato sui social una carrellata di foto del secondogenito, nato dall'unione con Paolo Bonolis. Dai momenti dell'infanzia, come la prima comunione, fino alle tappe più recenti, come la convocazione nella 'Kings League World Cup Nations'. Sonia Bruganelli ha condiviso una serie di scatti che ripercorrono la crescita di Davide Bonolis, nato il 7 giugno del 2024, dall'amore con il conduttore Paolo Bonolis. Davide è il secondo figlio dell'ex coppia, fratello di Silvia, nata nel 2003 e Adele, nata nel 2009. Oggi Davide ha 21 anni, ma per mamma Sonia resta "il cucciolo di casa". Un legame speciale quello di Sonia e Davide confermato anche pubblicamente quando il secondogenito è stato ospite da Alessia Marcuzzi, nel programma di Rai 2 'Obbligo o Verità': "Lei mi ha insegnato a essere forte nei momenti difficili. Quando ho avuto delle difficoltà, sono sempre andato da lei come prima scelta perché la sento più vicina a me, più simile a me e mi ha aiutato sempre. Questo sicuramente”. Nella stessa occasione, Sonia gli aveva fatto eco: "Lui mi ha aiutato nel secondo momento più difficile della mia vita, anzi, in tutti e due, perché io l'ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere anche una situazione un po' più leggera come madre". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Giugno 2025