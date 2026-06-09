Attualità

Bruciano manifesto con il volto di Salvini, la protesta degli studenti alla Sapienza

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Gli studenti del collettivo 'Cambiare Rotta' hanno bruciato un manifesto con il volto del vicepremier Matteo Salvini, durante una manifestazione all'università La Sapienza di Roma in vista del corteo "contro guerra, razzismo e sfruttamento" in programma sabato 13 giugno nella Capitale, in concomitanza con l'iniziativa sulla remigrazione. Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini sul suo profilo X: "C'è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l'insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. Non mi faccio intimidire", assicura il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Nasa annuncia astronauti missione Artemis III, c’è anche Luca Parmitano

27 minuti fa

Dolomiti, trovata morta l’escursionista slovena scomparsa in Val di Fanes

45 minuti fa

Rocío Muñoz Morales dopo il tradimento: “Bova? Mi ha ferita, ma mai sentita vittima”

45 minuti fa

Morte Andrea Purgatori, il giudice: “Terapia antibiotica gli avrebbe prolungato la vita”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio