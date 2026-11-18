Brucia la guancia al compagno di scuola con l’accendino e poi lo aggredisce, è successo in un liceo di Modena

(Adnkronos) –

Un minorenne studente del liceo Corni di Modena ha ustionato alla guancia un compagno di scuola e, quando si è accorto che il malcapitato stava andando a raccontare tutto in presidenza, l’ha bloccato e picchiato. Lo comunicano i Carabinieri, intervenuti questa mattina per gli accertamenti del caso.

Dal comando cittadino, precisano che le ferite riportate dal giovane sono lievi e viene medicato in questi minuti al Policlinico, dove è stato trasportato dall’ambulanza del 118 con un “codice di gravità 1”, ovvero di lieve entità. I militari dell’Arma hanno identificato l’autore del gesto e stanno raccogliendo testimonianze tra le persone che erano presenti all’interno dell’istituto superiore al momento dei fatti.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026