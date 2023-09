Bruce Springsteen, rinviate al 2024 date tour per problemi di salute

(Adnkronos) – Bruce Springsteen deve fermarsi per motivi di salute e rinvia tutte le rimanenti date del tour 2023 al 2024. Lo ha annunciato la 74enne rockstar su X (ex Twitter), spiegando che quegli show, insieme ai concerti che avrebbero dovuto tenersi durante il resto dell'anno, avranno date riprogrammate che saranno annunciate la prossima settimana e "si svolgeranno tutti nelle sedi originariamente previste". Springsteen ha affermato che è "in costante guarigione dall'ulcera peptica nelle ultime settimane" e che continuerà "il trattamento per il resto dell'anno su consiglio del medico". “Quando verranno annunciate le nuove date del 2024, coloro che non potranno partecipare alla nuova data e che hanno acquistato i biglietti tramite le società di biglietteria ufficiali hanno 30 giorni per richiedere un rimborso. Tutti i biglietti per gli spettacoli posticipati rimarranno validi per le date appena annunciate", si legge nella dichiarazione del rocker. Springsteen ha concluso l'annuncio con un messaggio personale: "Grazie a tutti i miei amici e fan per i vostri auguri, incoraggiamento e supporto. Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di vedervi l’anno prossimo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2023