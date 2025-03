Brignone sempre più nella storia, vince anche Coppa del Mondo slalom gigante

(Adnkronos) – Una grandissima Federica Brignone si aggiudica la terza coppa dell'anno. Dopo la Coppa del Mondo generale e quella di discesa, l'azzurra vince anche la Coppa del Mondo di gigante 2024/2025 , nella finale di Sun Valley, dopo che la neozelandese Alice Robinson che la precedeva in classifica di gigante è uscita nella prima manche. La carabiniera valdostana ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle di Lara Gut-Behrami che centra il 100° podio in carriera. Terza la svedese Hector, fuori Sofia Goggia. "È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l'anno. Nella prima manche ho commesso degli errori. Nella seconda ho cercato di dare il massimo, ma ho evitato di rischiare in alcuni passaggi", ha detto Brignone dopo la vittoria. Per Brignone arriva il podio numero 85 della carriera. Ne mancano solo 3 per raggiungere il mito Alberto Tomba. Nella classifica finale di specialità, Federica termina a 580 punti, 60 in più di Robinson, e 133 meglio di Hector. Nella generale, invece, fa registrare il record di punti a quota 1594, ben 322 in più di Gut-Behrami. Al terzo posto si piazza Sofia Goggia, uscita nella seconda frazione nella gara di oggi, ma orgogliosa di avere siglato 931 punti nella stagione del rientro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025