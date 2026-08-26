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Brignone: “Operazione ok, il ginocchio sta bene”

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(Adnkronos) – "Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, ho tolto placca e viti, come vi ha già avvisato il dottor Panzeri. Sto bene". Eccole le prime parole di Federica Brignone, il giorno dopo l'operazione al ginocchio alla clinica La Madonnina di Milano. La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica a Milano Cortina 2026, è stata dimessa oggi dalla clinica La Madonnina di Milano: "Adesso avrò qualche giorno di stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e quindi tornare a fare preparazione atletica. Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene e anch'io sto bene". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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