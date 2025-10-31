Attualità

Brignone: “Milano Cortina? Sogno di esserci, vorrei sfilare con la bandiera italiana”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Mi restano due grandi sogni. Essere al via come atleta e avere l'onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un'Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo". Federica Brignone non si nasconde. E pochi mesi dopo il brutto infortunio al ginocchio, torna a parlare del sogno Milano Cortina 2026 in un'intervista a Sky Sport. Brignone sta lavorando tutti i giorni per rimettere gli sci ai piedi: "Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa. Prendo la mia energia dalle sfide e dal desiderio di volermi migliorare tutti i giorni ed è questo quello che mi dà più forza. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, ma credo nel duro lavoro e nel costante impegno giorno dopo giorno per riuscire migliorarsi sempre". 
—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro da oltre un miliardo in azioni

22 minuti fa

Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”

1 ora fa

Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

2 ore fa

‘Geometrie d’acqua’, l’8 novembre ultimo appuntamento con ‘Roma, come stai?’

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio