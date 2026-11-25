(Adnkronos) – “Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve, mi sono reso conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però varcare il cancelletto di partenza un’ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. A presto, e grazie a tutti”. Così su Instagram la bicampionessa olimpica di Milano-Cortina, Federica Brignone, annuncia il suo ritiro.

Brignone vanta un palmarès straordinario: 5 medaglie olimpiche (2 ori, 1 argento e 2 bronzi), 5 medaglie ai Campionati del Mondo (2 ori e 3 argenti), 2 Coppe del Mondo generali (2019/20 e 2024/25), 5 Coppe di specialità e 37 vittorie in Coppa del Mondo, per un totale di 85 podi nel massimo circuito dello sci alpino. È l’atleta più vincente nella storia dello sci italiano.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026