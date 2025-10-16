Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”

Attualità

(Adnkronos) – Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var, come riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence. La celebre attrice, 91 anni compiuti il 28 settembre scorso, sarebbe stata sottoposta a "un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia". Bardot, che attualmente vive a Saint-Tropez e si dedica da anni alla tutela degli animali attraverso la fondazione che ha creato, potrebbe lasciare l’ospedale nei prossimi giorni se le sue condizioni miglioreranno. Lontana dai riflettori cinematografici da oltre mezzo secolo, era già stata ricoverata nel gennaio 2023 a causa di un’insufficienza respiratoria. 
