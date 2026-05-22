Briga, il messaggio d’addio per il suocero George Eastman: “Proteggi Arianna da lassù”

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"Proteggi Arianna (Montefiori, ndr) da lassù perché lei avrà sempre bisogno di te". Con queste parole Briga ha rivolto un messaggio di addio al suocero George Eastman, al secolo Luigi Montefiori, scomparso il 19 maggio a Roma all’età di 83 anni. "Caro Luigi, ti auguro di continuare a viaggiare e di non fermarti mai. Proteggi Ari da lassù perché lei avrà sempre bisogno di te. Ed io non posso sostituirti. Sono onorato di averti conosciuto”, questo il messaggio completo che il rapper ha condiviso tra le Instagram stories con un cuore rosso, dedicato all'attore e scenggiatore, protagonista di spicco degli 'spaghetti western'. Anche la figlia, e moglie di Briga, Arianna Montefiori ha ricordato il padre con un messaggio pubblicato sui social: "Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno", ha esordito l’attrice ricordando poi gli anni della malattia del padre: "Ti sei ammalato nel 2020 e non ho fatto altro che pensare a questo momento pregando ogni sera che arrivasse il più tardi possibile… solo adesso realizzo che ogni giorno in più era comunque vita e che in questi 6 anni c’è stata ancora vita". Arianna Montefiori e Briga sono diventati genitori per la prima volta di Allegra lo scorso 25 marzo 2026: "Hai aspettato che diventassi una donna che mi sposassi ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre. E seppur in maniera fugace sono felice papi mio che i tuoi occhi si siano incontrati con quelli di Allegra. Adesso sono una mamma ma mi sentirò per sempre tua figlia,avvolta tra le maniche delle tue camicie che odorano di te, protetta dal tuo abbraccio così forte e unico". "Mi mancherà – ha scritto ancora – da farmi male non poterti più chiamare tutti i giorni 'papinooo'… mi mancherà da morire vederti ridere di gusto quando stavamo insieme che mi dicevi 'sei proprio una pagliaccia amore mio'… e mi mancherà da farmi male ascoltarti quando ti riempivo di domande sull’universo, lo spazio i pianeti… ma io chi sono veramente? Tu sai…". E in conclusione l'attrice ha ricordato il forte legame con il padre: "Grazie papà, perché sei sempre stato il mio punto fermo nella vita, perché la tua calma e la tua saggezza mi facevano respirare anche nei miei momenti più bui.. Ti prometto che parlerò e racconterò di te ad Allegra ogni giorno… dell’uomo, attore e padre incredibile che sei stato. Ho il cuore in mille pezzi le lacrime non smettono di scendere e la mano mi trema… Continua a proteggermi da lassù ti prego papà perché avrò sempre un disperato bisogno di te".

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Pubblicato il 22 Maggio 2026