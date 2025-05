Bridgerton, stagione 4: quando esce, cast, trama. Nuovo trailer

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione. E nel frattempo dell'attesa stagione 4, in arrivo nel 2026, incentrata su Benedict Bridgerton (interpretato da Luke Thompson), ha rilasciato un nuovo trailer. Sembra che qualcuno abbia finalmente catturato l'attenzione del bohemien secondogenito della famiglia che, contrariamente ai suoi fratelli, almeno fino a ora, non era pronto a sistemarsi. Chissà se la misteriosa e affascinante Lady in Silver incontrata durante un ballo in maschera organizzato da sua madre non gli faccia cambiare idea. Lanciata nel 2020 da Netflix e Shondaland, Bridgerton ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. Le sue tre stagioni si sono tutte classificate tra le serie più popolari di sempre su Netflix, con la Stagione 1 al 5º posto e la Stagione 3 al 7º posto nella classifica attuale. Anche il prequel amato dai fan, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, ha dominato la Top 10 Globale. I nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno dunque sul secondogenito bohémien, Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre Cast: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), and Isabella Wei (Posy Li). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025