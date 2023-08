Briatore: “Non ci sono auto italiane in autostrada”

(Adnkronos) – Non ci sono auto italiane in autostrada. Flavio Briatore insiste e non cambia idea. "L'altra sera in autostrada non vedevo auto italiane, solo auto straniere. 'Briatore cosa ha detto?'… Briatore dice la verità: nel 2022-2023 noi produciamo 450mila auto. Prima, ne facevamo 1,1 milioni ed eravamo sesti in Europa", dice l'imprenditore dal suo profilo Instagram. "Ora siamo ottavi, noni…", aggiunge riferendosi alla classifica dei produttori. "Non abbiamo auto italiane che vanno in autostrada, abbiamo tutta roba piccola che può andare nei viali… del tramonto. Questa è la verità, piaccia o no: in Italia si producono 470mila auto, 3-4 anni fa erano 1 milioni e 100mila. Le altre auto le produrranno in Francia, Tunisia, Marocco… non lo so, ma questa è la verità", prosegue. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2023