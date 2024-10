Briatore multato a Roma per i ‘fiori fuorilegge’ della pizzeria: “Qui amano il degrado”

(Adnkronos) – "Abbiamo capito veramente qual è il problema di Roma, i fiori di Crazy Pizza in via Veneto". Flavio Briatore sbotta su Instagram dopo la multa comminata al suo locale in via Veneto. La sanzione è legata agli addobbi floreali 'abusivi' sistemati all'ingresso. "Fanno parte della nostra immagine, li abbiamo dappertutto, ma a Roma non vanno bene. Una volta i fiori erano segno di eleganza, di bellezza. Per il Comune di Roma sono segno di degrado, evidentemente ritengono che la spazzatura, che a Roma si incontra ovunque, sia diventata segno di eleganza e di bellezza. E' incredibile", dice Briatore. "Qui c'è un gruppo di odiatori sociali, non faccio il nome di questo ragazzo, non so se sia un assessore. Il suo obiettivo era andare contro Briatore. Vanno bene le bancarelle abusive, la camorra, la ndrangheta. A via Veneto, che volevamo far tornare ciò che era, non puoi mettere le luci, gli ombrelloni, le sedie. Non si può mangiare fuori, non si può far nulla. Sono degli odiatori sociali", ribadisce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2024