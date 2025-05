Brian Montana ucciso, ex chitarrista dei Possessed morto in una sparatoria

(Adnkronos) – Brian Montana, ex chitarrista dei Possessed è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a South San Francisco, nella contea di San Mateo dello Stato della California. Il tragico incidente è avvenuto il 28 aprile, dopo che Montana, 60 anni, ha affrontato un vicino lamentando la presenza di rami e foglie cadute nel suo giardino, secondo un comunicato del Dipartimento di Polizia di South San Francisco. "Gli agenti sono arrivati sul posto alle 17:55 e hanno immediatamente richiesto rinforzi perché il sospetto, armato, stava sparando attivamente contro un'abitazione occupata – si legge nel comunicato – Il sospetto si è poi spostato nel vialetto della casa vicina, nascondendosi dietro ai veicoli parcheggiati, rimanendo armato". Il comunicato prosegue: "Nei 25 minuti successivi, il sospetto si è armato con tre tipi diversi di armi da fuoco (una pistola, un fucile a pompa e un fucile) e ha sparato agli agenti da diverse posizioni all'interno del vialetto, cercando riparo dietro ai veicoli e al paesaggio circostante". Due agenti presenti sul posto hanno risposto al fuoco, uccidendo Montana. Una persona che si trovava nella casa presa di mira da Montana è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in ospedale. Nessun agente è rimasto ferito. Il procuratore distrettuale della contea di San Mateo, Steve Wagstaffe, ha dichiarato al 'Daily Journal': "Dal lato del tiratore, c'era dell'alcol di mezzo. La sua morte è una tragedia, ma è una fortuna che nessun altro sia stato colpito o ferito più gravemente". I Possessed, death metal band della Bay Area formata nel 1983, hanno avuto un ruolo pioneristico nel sottogenere estremo dell'heavy metal, caratterizzato da canzoni veloci e aggressive, voci gutturali e testi spesso violenti o inquietanti. Il gruppo ha pubblicato un omaggio su Instagram con una foto di Montana: "Crediamo sia giusto far sapere che Brian Montana era una persona molto gentile. Era gioviale e un vero gentiluomo – ha scritto la band in un post – Il Brian che conosciamo è quello dei primi tempi, quando eravamo solo dei ragazzi all'inizio dei Possessed. Non aveva nulla a che vedere con l'immagine che viene dipinta adesso. Ovviamente stava attraversando delle difficoltà, e crediamo che questo sia il momento di avere rispetto per la famiglia e gli amici di Brian, che stanno vivendo un momento tragico. Siamo sicuro che ci sia molto di più dietro questa storia, ma sarà compito della famiglia di Brian decidere se raccontarla o meno. Sentiamo che si tratta di una grande perdita e sono profondamente addolorato".

Questa non è la prima volta che la band ha un'esperienza tragica con la violenza armata. Il cantante dei Possessed, Jeff Becerra, rimase paralizzato dal petto in giù dopo essere stato colpito in una rapina nel 1989. Da allora utilizza una sedia a rotelle, ma nel 2021 è riuscito a camminare per la prima volta dopo decenni grazie all'ausilio di arti robotici. Nonostante abbiano pubblicato solo due album in studio negli anni Ottanta (per riprendere l'attività in studio solo parecchi anni dopo), i Possessed sono considerati, assieme agli Slayer, il gruppo più influente per il death metal e sono spesso citati come prima band del genere. Nati a opera del chitarrista Mike Torrao e del batterista Mike Sus, alla band si aggregò poi il bassista e cantante Barry Fisk. La militanza di quest'ultimo nel gruppo fu però molto breve: l'artista si tolse la vita nello stesso anno. Il suo posto venne occupato da Jeff Becerra, proveniente dai Blizzard. Nel 1984 i Possessed completarono la loro formazione con l'inserimento del secondo chitarrista Brian Montana e iniziarono a esibirsi dal vivo nella Bay Area della California, supportando gli Exodus. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025