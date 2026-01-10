Attualità

Bresh ferito al volto da un Dobermann, come sta il cantante

Brutta disavventura per Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, vittima di un attacco da parte di un cane. Il cantautore ligure ha condiviso sui social le conseguenze dell'incidente, mostrando i graffi sul volto provocati da un Dobermann, noto per la sua forza fisica, muscolatura imponente e il ruolo come cane da guardia e militare.  Nelle Instagram stories, Bresh ha mostrato le ferite coperte da cerotti, rassicurando i fan sul suo stato di salute. Non ha fornito dettagli di come sia avvenuto, ma il cantante ha affrontato la situazione con ironia, scrivendo a corredo della foto: "Dobermann 1, Andrea 0", ammettendo, suo malgrado, la 'vittoria' dell'animale. Nonostante la disavventura, sembra ora stare bene.   
10 Gennaio 2026

