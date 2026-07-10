Brescia, neonato circonciso su tavolo da cucina in casa: denunciato cardiologo

(Adnkronos) –

Un cardiologo di 63 anni è stato denunciato per aver effettuato una circoncisione 'clandestina' e mal riuscita sul tavolo di una cucina, piuttosto che in una struttura sanitaria. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando una giovane coppia di origini pakistane ha deciso, rispettando una prassi dettata dalla propria religione, di far circoncidere il proprio neonato affidandosi privatamente a un medico chirurgo indicato da alcuni parenti. Il dottore incaricato dalla famiglia, però, avrebbe operato il piccolo sul tavolo della cucina di casa dei genitori e non in una struttura sanitaria. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico è stato contestato, dai militari del Nas a Brescia, oltre che il reato di lesioni colpose, anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2026