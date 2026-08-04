Brescia: nella ratta Pisogne-Iseo, 8-9 agosto circolazione interrotta per manutenzione

(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria lungo la tratta Pisogne – Iseo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà interrotta nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto. La sospensione, informa una nota, si rende necessaria per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario con la sostituzione dei deviatoi e delle traversine presenti nella stazione di Marone. L’intervento è necessario per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. Per consentire gli spostamenti dei viaggiatori, fra Pisogne e Iseo sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Fra Pisogne e Breno/Edolo circoleranno i treni; l’offerta sarà rimodulata per consentire l’interscambio tra treno e bus. I dettagli sugli orari di treni e bus sono disponibili sui canali di comunicazione di Trenord (sito trenord.it e app). Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Controllata al 100% da Fnm, Ferrovienord gestisce in Lombardia 336 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete Ferrovienord circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, Ferrovienord si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026