Brescia, Fabio Ferrari trovato morto in Val Trompia. Era scomparso da due giorni

(Adnkronos) – E' stato ritrovato senza vita il corpo dell'uomo di 55 anni del quale si erano perse le tracce da due giorni. L'uomo era uscito nella mattinata di domenica per effettuare una escursione tra i sentieri di Bovegno, in Val Trompia, ma non è più tornato a casa ed è scattato l'allarme. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Gennaio 2024