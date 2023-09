Brescia, camion si scontra con auto e precipita su ferrovia: morto – Video

(Adnkronos) –

Un uomo di 50 anni è morto dopo che, a bordo del suo camion, si è scontrato frontalmente con un'auto finendo poi sulla ferrovia sottostante. E' accaduto stamane intorno alle 7.40 a Marone, in provincia di Brescia. L'uomo stava percorrendo la via Provinciale, quando si è scontrato frontalmente contro una vettura, condotta da un ragazzo di 29 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato ai livelli inferiori della sede stradale sulla linea ferroviaria e la pista ciclabile lungolago. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con un elisoccorso, un'automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare. Al termine delle operazioni di estrazione del corpo dalla motrice del mezzo, ne è stato constatato il decesso. Il conducente dell'auto ha riportato un trauma al torace e all'addome ed è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2023