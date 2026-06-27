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Brasile, Ancelotti fa entrare Neymar e il figlio Davide scuote la testa – Vide

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(Adnkronos) –
Davide Ancelotti polemico con papà Carlo per colpa di… Neymar. L'attaccante del Brasile ha esordito ai Mondiali 2026 entrando in campo nel finale contro la Scozia, partita valida per la terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada e vinta dalla Selecao per 3-0. Neymar ha avuto così la possibilità di tornare in campo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori contro Marocco e Haiti, ma non tutti in panchina ne erano entusiasti. Su X è diventato virale un video di Davide Ancelotti, figlio e storico vice di Carlo, che guarda 'storto' Neymar mentre riceve le indicazioni tattiche del padre, per poi scuotere frequentemente la testa e distogliere lo sguardo.  Difficile sapere se la sua reazione, che ha sorpreso i tifosi brasiliani, entusiasti invece del ritorno in campo dell'ex attaccante di Barcellona e Psg, fosse per motivi puramente tattici oppure per paura di una potenziale ricaduta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

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