Brann-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 19 febbraio, il Brann – in diretta tv e streaming – in trasferta nell'andata dei playoff di Europa League. La squadra di Italiano è reduce da un periodo non semplice, ma nell'ultima giornata di campionato è tornata a vincere battendo il Torino in trasferta per 2-1.  La sfida tra Brann e Bologna è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano  Brann-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
Pubblicato il 19 Febbraio 2026

