Brabus 1000 GT: l’ibrida brutale che non fa sconti

(Adnkronos) – Un’auto che dichiara 1.000 cavalli e 1.820 Nm di coppia non si guida: si doma. La Brabus 1000 GT nasce per essere estrema, senza compromessi, senza filtri. Sotto la pelle della Brabus 1000 GT si nasconde un V8 biturbo da 4,5 litri rivisto con soluzioni meccaniche da laboratorio: alesaggio maggiorato, pistoni forgiati, albero motore in alluminio e una coppia che in strada viene limitata per proteggere trasmissione e gomme. Accanto al motore termico, un’unità elettrica da 204 CV montata sul retrotreno: insieme portano la coupé da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi. Il tutto, su base Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, con trazione integrale 4MATIC+, cambio automatico a nove rapporti e assetto regolabile sviluppato con KW. La carrozzeria è scolpita in galleria del vento: ogni dettaglio è funzionale alla stabilità, ogni profilo in carbonio può essere lasciato a vista o personalizzato. I cerchi forgiati da 22 pollici al posteriore comunicano tutta la violenza controllata di questo mostro stradale. Dentro è un salotto fatto a mano. Pelle nera, cuciture a motivo Shell, microfibra Dinamica e dettagli “Rocket Red” illuminati. La sigla “77” impressa su alcuni inserti è un omaggio alla nascita di Brabus. Ogni GT è registrata sulla blockchain Aura con passaporto digitale, garanzia di autenticità e unicità. Con una produzione limitata e un prezzo da collezionista (445.900 euro più IVA), la 1000 GT non è un’auto per tutti. Ma per chi cerca l’eccesso, senza alcuna concessione al compromesso, è un manifesto su quattro ruote. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025