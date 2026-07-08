Bper lancia Call 2026 per sport inclusivo

(Adnkronos) – Bper lancia la Call 2026 per lo sport inclusivo: un innovativo percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento dedicato agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e alle Società Sportive Dilettantistiche (Ssd). Dal 7 luglio al 7 settembre sono aperte le candidature per 'Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include', il nono bando promosso da Bper che quest’anno intende sostenere iniziative capaci di rendere l'attività sportiva sempre più accessibile e inclusiva per bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità. Fino a venti organizzazioni accederanno gratuitamente a un percorso di formazione e accompagnamento, al termine del quale verranno selezionati cinque progetti che lanceranno una campagna di crowdfunding sul network di Bper ospitato su Produzioni dal Basso e che potranno beneficiare del cofinanziamento a fondo perduto da parte della banca. La Call è rivolta agli Enti del Terzo Settore con sede in Italia, iscritti (o in possesso dei requisiti per l'iscrizione) al Runts e attivi da almeno tre anni, oltre alle Asd e alle Ssd iscritte al Registro Nazionale da almeno tre anni. Potranno essere candidati progetti rivolti a giovani con disabilità tra i 3 e i 25 anni, finalizzati a favorire una pratica sportiva continuativa, accessibile e realmente inclusiva. Sono valutati, tra gli altri, gli acquisti di attrezzature adattate, la formazione di istruttrici e istruttori, l'organizzazione di attività sportive inclusive, campus estivi, servizi di trasporto, eventi e tornei, oltre a piccoli interventi per migliorare l'accessibilità degli impianti sportivi. La principale novità dell'edizione 2026 è il modello di intervento. A differenza dei tradizionali bandi che assegnano unicamente un contributo economico, questa iniziativa investe prima di tutto nella crescita delle organizzazioni, rafforzandone competenze, strumenti e capacità di coinvolgere la propria comunità. Le venti organizzazioni selezionate parteciperanno infatti gratuitamente ad un percorso di formazione e accompagnamento dedicato alla progettazione sociale, alla sostenibilità economica, al fundraising, allo storytelling, alla progettazione, gestione e comunicazione di una campagna di crowdfunding efficace, con la collaborazione di Avanzi s.p.a. Società Benefit, e di Produzioni dal Basso per la parte di crowdfunding. Al termine del percorso di formazione, cinque progetti accederanno alla fase conclusiva dell'iniziativa, lanciando una campagna di crowdfunding nel network di Bper ospitato su Produzioni dal Basso. Chi riuscirà a raccogliere almeno il 50% del proprio obiettivo riceverà da Bper un contributo a fondo perduto pari al restante 50% del valore complessivo del progetto. Gli appuntamenti principali del bando 'Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include' sono dal 7 luglio al 7 settembre con l'apertura delle candidature. Poi entro il 18 settembre ci sarà la selezione dei venti enti che parteciperanno alle attività di formazione. Tra il 24 settembre e il 21 ottobre il percorso di formazione, il 5 novembre l'annuncio dei cinque progetti selezionati e dal 6 novembre al 21 dicembre 2026 le campagne di crowdfunding saranno online. "Con questa Call vogliamo accompagnare organizzazioni e realtà attive nel mondo dello sport in un progetto che unisce formazione, programmazione e investimento sociale – ha dichiarato Elisa Belfiori, responsabile Ufficio Terzo Settore di Bper – attraverso un percorso che contribuisce a rafforzarne competenze e capacità di coinvolgere le comunità di riferimento. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di partecipazione e crescita, e il nostro obiettivo è sostenere quelle realtà del privato sociale capaci di renderlo sempre più inclusivo e accessibile anche ai giovani con disabilità".

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Pubblicato il 8 Luglio 2026