Attualità

Bper, al via bando per 300 borse di studio da 500 euro

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Al via il bando Bper per l’assegnazione di 300 borse di studio da 500 euro ciascuna, rivolte agli studenti e alle studentesse più meritevoli che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado o conseguito il diploma di maturità. Giunta alla 60ª edizione, l’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato con cui Bper intende valorizzare il merito scolastico e offrire un sostegno concreto alle famiglie dei propri clienti nel percorso di formazione dei giovani. L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della valutazione del profitto scolastico e della situazione economica, secondo quanto previsto dal bando. Tra i requisiti figurano la residenza in Italia, un Isee familiare 2026 non superiore a 30 mila euro e un rapporto di clientela con Bper. Serena Morgagni, responsabile direzione communication di Bper, la considera "una tappa importante di un percorso che testimonia la costante volontà della banca di valorizzare e incentivare il merito scolastico di ragazzi e ragazze. È uno dei tanti progetti con cui Bper promuove l’istruzione e la cultura, valori alla base della crescita e dello sviluppo della società e dei territori". Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026, esclusivamente tramite il link bper.it/borsedistudio. Per consultare il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito bper.it. I risultati dell’iniziativa saranno pubblicati sul sito Bper nel mese di marzo 2027. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vance conquista la convention repubblicana, è il favorito al post Trump nel 2028?

31 minuti fa

Ex Ilva, la Corte Appello Milano respinge la richiesta sospensiva: “L’area a caldo va chiusa”

33 minuti fa

Emma Bonino, con Marco Pannella una vita di battaglie: poi la rottura

43 minuti fa

Lorena Isceri, stasera fiaccolata a Squinzano. Il sindaco: “Ci saranno intitolazioni”

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio