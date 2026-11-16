Bozzer (Anmil): “Bene Giornata europea in memoria vittime incidenti sul lavoro da tempo promotori questo impegno anche a livello nazionale”

(Adnkronos) – “Oggi l’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea della ‘Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori’, che sarà celebrata ogni 8 agosto, data della tragedia di Marcinelle del 1956. E’ importante ricordare che l’Anmil è da tempo promotrice di questo impegno anche a livello nazionale. Proprio grazie all’iniziativa dell’Associazione, con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1998 e del 7 marzo 2003, è stata istituita la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Una ricorrenza nata su richiesta di Anmil e che, da allora, vede le nostre 106 sedi associative impegnate nell’organizzazione di manifestazioni e iniziative commemorative e di sensibilizzazione in tutta Italia”. Così Amedeo Bozzer, presidente nazionale Anmil, commenta con Adnkronos/Labitalia il via libera definitivo del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea che l’8 agosto diventi la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori.

“L’Anmil – ricorda – che rappresento come presidente nazionale, conferma il suo plauso all’istituzione di una ricorrenza di sentimento continentale dedicata alla memoria di quanti abbiano perso la vita in ragione dell’insicurezza lavorativa. L’attenzione che sproniamo a focalizzare è quella relativa alla seconda parte della nominazione di tale ricorrenza: ‘Per la tutela e la dignità dei lavoratori'”.

“Il nostro governo – sottolinea – rivendica la matrice italiana della proposta, ribadendo quanto il lavoro debba essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza, ma teniamo a ricordare che la strage dei lavoratori del nostro Paese non si combatte con iniziative di raccoglimento e cordoglio. Chi ha studiato, ma soprattutto chi studierà, la Storia che ha condotto all’ecatombe di Marcinelle dovrà essere in grado di farlo da una posizione di superamento delle condizioni di sfruttamento che hanno portato a quei 262 morti”.

“Oggi – avverte il presidente Bozzer – non è così. Non è sufficiente recepire le buone pratiche dettate dalle direttive dell’Unione Europea, la chiave di volta risiede nelle loro corretta e tempestiva applicazione. L’Italia di oggi agisce all’indomani dell’incidente plurimo, della vittima sul lavoro alla quale viene riservato particolare slancio mediatico e mai nelle fondamenta del disastro sociale che la media (ormai superata) dei tre morti quotidiani del lavoro rinnova”.

“‘Per la tutela e la dignità dei lavoratori’ – afferma – significa lavorare subito e senza cenno di sosta al superamento di tutto ciò che acconsente al perpetrarsi della più grande tragedia civile del Paese: salari dignitosi, lotta al lavoro sommerso, allo sfruttamento anche a livello europeo, rafforzamento dell’organico destinato alla vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro, pene incisive e rapide per quanti contravvengano al dovere di tutelare la forza produttiva. Prima della celebrazione, deve essere cementato l’impegno concreto nella realizzazione del risultato. Nella speranza e nell’impegno di ritrovarci l’8 agosto 2027 a Marcinelle con qualcosa di concreto del quale essere fieri come nazione e come Europa”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026